الأهلي يحدد موعد السفر ويضع برنامجا بدنيا للاعبيه لخوض السوبر

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أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر وضع برنامجا بدنيا للاعبين استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، الخميس المقبل، في أبوظبي.

وذكر النادي أن فايلر وضع البرنامج البدني بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيز اللاعبين على النحو الأفضل، مشيرا إلى أن فايلر سيعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، فور وصول بعثة الأهلي للإمارات.

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ويترأس بعثة الأهلي خالد الدرندلي أمين الصندوق، وستتجده إلى الإمارات في الثانية ظهر غد، وحدد فايلر الـ11:30 صباح غد، للتجمع في مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة.