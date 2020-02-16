مانشستر سيتي مهدد بسحب لقب الدوري 2014 ومنحه لـ”الريدز”

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بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد مانشستر سيتي، بات مان بلو مهددا بفقدان لقب الدوري في عام 2013 – 2014، بشأن مخالفات النادي الإنجليزي، قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المحكمة الرياضية إذا رفضت الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي لإلغاء العقوبة، سيصبح مضطرًا لبيع عدد من لاعبيه ومنهم كيفن دي بروين، ورحيم ستيرلينج؛ لموازنة أموره المالية.

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وأكدت أن لوائح “بريميرليج” قد تضع “مان سيتي” تحت طائلة عقوبات محلية، كخصم نقاط خلال المواسم التي شملت المخالفات، ما يعني أن الفريق مهدد بخسارة لقب 2013 – 2014، الذي تُوج باللقب برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وهو ما يعني منح اللقب تلقائيًا لليفربول.