قبل مواجهة الأهلي.. صن داونز يستقر على بديل مورينا

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استقر بيتسو موسيماني مدرب الفريق الجنوب أفريقي على بديل اللاعب مورينا بسبب الإصابة، وظهر نيكولاس لوكوبيني ظهير أيمنالفريق بشكل لافت في لقاء شيبا يونايتد، ضمن منافسات دوري جنوب أفريقيا.

أحرز لوكوبيني هدف الفريق الأول في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، الذي انتهى بالفوز بثلاثية نظيفة، كما فاز صاحب الـ 23 عامًا، بجائزة رجل المباراة، بحسب ما ذكرته صحيفة kickoff.

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وأكد لوكوبيني أن الفريق خاض مباراة جيدة، لكن كان عليهم تسجيل مزيد من الأهداف، معبرا عن سعادته بالنتيجة، وشدد على أنه تلقى الكثير من المساعدة خلال المباراة من اللاعبين.