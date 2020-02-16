موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا الإثنين 17/2/2020

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موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي، يستعد فريق الهلال السعودي حامل اللقب في العام الماضي لملاقاة مضيفه فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في عصر يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 على ملعب آل راشد في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال وشباب الأهلي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي، يستعد فريق الهلال السعودي حامل اللقب في العام الماضي لملاقاة مضيفه فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في عصر يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 على ملعب آل راشد في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وتنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي، ستكون مباراة الهلال وشباب الأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال وشباب الأهلي

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الهلال في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الشباب 0/0 الهلال، الدوري السعودي للمحترفين.

أبها 2/1 الهلال، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 1/3 الرائد، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 0/2 شاهر خودرو الإيراني، دوري أبطال آسيا.

الفيحاء 1/0 الهلال، الدوري السعودي للمحترفين.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الهلال الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الهلال / الاتحاد، السبت 22 فبراير 2020، الدوري السعودي للمحترفين، الساعة السابعة والنصف مساءً.

التعاون / الهلال، الخميس 27 فبراير 2020، الدوري السعودي للمحترفين، الساعة 17:40 مساءً.

الهلال / باختاكور من أوزبكستان، الثلاثاء 3 مارس 2020، دوري أبطال آسيا، الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

الهلال / الاتفاق، السبت 7 مارس 2020، الدوري السعودي للمحترفين، الساعة 19:40 مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الهلال وشباب الأهلي دبي على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الهلال، المركز الأول، الدوري السعودي للمحترفين، يمتلك في رصيده 41 نقطة من 18 مباراة.

شباب الأهلي دبي، المركز الأول، دوري الخليج العربي الإماراتي، يمتلك في رصيده 36 نقطة من 16 مباراة.

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