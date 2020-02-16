الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة مجاناً حتى نهاية الموسم الحالي

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء قد وافق بصفة نهائية على رحيل اللاعب صالح جمعة عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرى أن تواجد صالح جمعة مع المارد الأحمر في الأشهر القادمة لن يكون له أي فائدة على الإطلاق، نظراً لأن اللاعب خرج بصفة نهائية من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن مجلس الإدارة لا يرغب في دفع راتب اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري بدون أن يكون للاعب أي دور مع زملائه على أرض الملعب، مما جعله مستعد للتخلي عنه مجاناً دون الحصول على أي مقابل مادي على الإطلاق، على أن يتولى النادي الذي سوف يحصل على خدمات صالح جمعة دفع قيمة الراتب الشهري للاعب.

وشدد المصدر على أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد دخل في بعض المفاوضات في الساعات الماضية مع بعض أندية الدوري الفنلندي، وخاصة لأن فترة القيد الشتوي لا تزال مفتوحة في فنلندا بعكس بقية أنحاء العالم التي يُغلق فيها الميركاتو الشتوي أبوابه مع نهاية شهر يناير من كل عام.

وأضاف أيضاً أن فرص صالح جمعة في المشاركة مع المباريات مع الفريق الأهلاوي تبدو منعدمة تماماً سواء في الوقت الحالي أو حتى في الموسم المقبل، بسبب عدم قدرة اللاعب على الانضباط بصفة دائمة سواء في الحصص التدريبية أو خاصة خارج أرض الملعب، مما جعله بمثابة العبء على أبناء القلعة الحمراء بدون أدنى شك.

إقرأ أيضاً: فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في لقاء السوبر بالإمارات