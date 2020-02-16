موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا الإثنين 17/2/2020

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موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق استقلال طهران الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 على ملعب جابر الأحمد الدولي على أرض دولة الكويت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي السعودي وأيضاً عشاق النجم السوري عمر السومة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي واستقلال طهران قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق استقلال طهران الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 على ملعب جابر الأحمد الدولي على أرض دولة الكويت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي واستقلال طهران تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران، ستكون مباراة الأهلي واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي واستقلال طهران

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 0/1 استقلال دوشنبه من طاجكستان، دوري أبطال آسيا.

العدالة 1/1 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 2/3 الاتفاق، الدوري السعودي للمحترفين.

الوحدة الإماراتي 1/1 الأهلي، دوري أبطال آسيا.

الوحدة 0/2 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الأهلي الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الأهلي / الفتح، الجمعة 21 فبراير 2020، الدوري السعودي للمحترفين، الساعة السابعة والنصف مساءً.

النصر / الأهلي، الخميس 27 فبراير 2020، الدوري السعودي للمحترفين، الساعة 19:40 مساءً.

الأهلي / الشرطة العراقي، الإثنين 2 مارس 2020، دوري أبطال آسيا، الساعة السابعة والربع مساءً.

الأهلي / الفيحاء، الجمعة 6 مارس 2020، الدوري السعودي للمحترفين، الساعة 19:40 مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الأهلي واستقلال طهران على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الأهلي، المركز الثالث، الدوري السعودي للمحترفين، يمتلك في رصيده 33 نقطة من 18 مباراة.

استقلال طهران، المركز الرابع، الدوري الإيراني، يمتلك في رصيده 33 نقطة من 18 مباراة.

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