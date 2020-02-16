موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الإثنين 17/2/2020

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مساء يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي، إضافة إلى عشاق النجم البرازيلي ويليان وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مساء يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي ومانشستر يونايتد

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة:

تشيلسي، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 41 نقطة.

مانشستر يونايتد، المركز التاسع، يمتلك في رصيده 35 نقطة.

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