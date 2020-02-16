رسمياً .. اتحاد الكرة يُعلن تعيين الحكم النرويجي موين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

Advertisements

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور اليوم الأحد عن هوية حكم مباراة الأهلي والزمالك القادمة، والتي ستجمع بينهما في مساء يوم الخميس المقبل في إطار مسابقة كأس السوبر المصري على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي أن الحكم النرويجي أودفار موين سوف يكون هو حكم مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، على أن يتكون طاقمه المعاون من كلاً من: لاندبرج، حكم راية / كيم توماس، حكم راية / توري هانسن، حكم رابع.

Advertisements

وأشار اتحاد الكرة أيضاً إلى أن الحكم الرئيسي المسؤول عن غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد سوف يكون هو الكرواتي جابريلو، على أن يُساعده الحكم ميرو دون تواجد اسم أي حكم عربي على الإطلاق.

يُذكر أن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سوف تُقام على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك تحديداً بداية من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الإثنين 17/2/2020