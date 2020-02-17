شوقي غريب: سنفكر في طريقة للتعامل مع ليفربول ولن نجبر أحدا للمشاركة

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قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إنه يدرك اللوائح جيدا حيث إن ليفربول هو صاحب قرار مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى ليفربول.

وأضاف غريب، في تصريحات تليفزيونية، أن صلاح سيكون الأول من بين 50 اسما ضمن قائمة المرشحين للمنتخب الأوليمبي، مشيرا إلى أن المنتخب سيفكر في طريقة التعامل مع “الريدز”، حيث إن الأولمبياد حدث عالمي يستقطب كل الأسماء مثل نيمار وميسي.

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وأكد غريب أنه لو كانت اللائحة تسمح بضم صلاح، فإن المنتخب لن يجبر أحدًا على الانضمام، موضحا أنه أحال ملف مشاركة صلاح في الأولمبياد إلى عمرو الجنايني: “لدينا رغبة ولدى الاتحاد واللاعبين والجمهور، لمشاركة صلاح”.