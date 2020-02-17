مالك شيفيلد يونايتد يشجع الزمالك منذ 40 عاما

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أعلن مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي عبدالله بن مساعد، أنه يشجع نادي الزمالك منذ أيام طه بصري وحسن شحاتة وفاروق جعفر، متمنيا التعاقد مع أحد لاعبيه للعب في صفوف فريقه.

وقال إن لا يتذكر أول سنة تابع فيها الزمالك، مشيرا إلى أنه ربما يكون ذلك عام 1976، متذكرا خسارة الزمالك وقتها أمام الأهلي في نهائي الكأس بأربعة أهداف مقابل هدفين

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وأضاف أن الكرة المصرية في السابق كانت أفضل؛ لأن كل الأندية كانت تتنافس كالترسانة، والإسماعيلي؛ لكن الآن الدوري لم يعد بالقوة نفسها، مؤكدا: “أتمنى التعاقد مع لاعبين من الزمالك أو الهلال”.