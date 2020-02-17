الأهلي: لم نطلب تأجيل مباراة القمة ولم يتواصل معنا أحد

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أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه لم يتواصل معه أي شخص، وأن الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة القمة، مشيرا إلى أن الأهلي جاهز لخوض أي مباراة في أي وقت.

وأوضح أن الأهلي لم يتواصل مع اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة في الدوري، وتابع بأن الأهلي لديه جماهير تعشق النادي وتبحث عن حقوقه، وكذا إدارة تحب النادي وعلى دراية بكل الأمور ولديهم وعي كبير.

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وأكد أن النادي يركز حاليا على مباراة القمة، الخميس المقبل، أمام الزمالك في كأس السوبر بمدينة أبوظبي في الإمارات.