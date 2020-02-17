5 لاعبين يغيبون عن قائمة الأهلي في لقاء السوبر

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أعلن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، قائمة الفريق التي ستتطير إلى الإمارات، لخوض لقاء القمة في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، الخميس المقبل.

ويغيب عن قائمة اللاعبين الرباعي المصاب “حمدي فتحي، وكريم نيدفيد، محمد ومحمود، وسعد سمير”، إضافة إلى صالح جمعة، الذي أعلن الأهلي الاستغناء عن خدماته.

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وتضم القائمة 24 لاعبًا في حراسة المرمى “شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي”، وفي الدفاع “أحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد”، وفي الوسط “حسام عاشور، وعمرو السولية، وأليو ديانج”، وفي خط وسط الهجوم “محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وجيرالدو، ورمضان صبحي، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ، وفي الهجوم “مروان محسن، وأليو بادجي، وجونيور أجايي”.