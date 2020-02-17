مدير التعاقدات السابق بالأهلي: صالح جمعة سيندم على ضياع هذه الفرصة

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قال مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي هيثم عرابي، إن صالح جمعة سيندم كثيرا على الفرصة التي أهدرها، مشيرا إلى أنه حارب لضم جمعة للأهلي، وأنه حزين الآن لما وصل إليه اللاعب.

وأضاف عرابي أن صالح جمعة موهبة لا تتكرر كثيرًا، موضحا أن من يترك فرصة اللعب في الأهلي غبي وسيندم طوال حياته: “لو أتتني الفرصة لألعب للأهلي، هحفر اسمي مع الجمهور والتاريخ”.

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وأكد أنه لا توجد لاعبون بالأهلي أو الزمالك يصنعون المشكلات مثل صالح، مشيرا إلى أن اللاعبين يخفون أفعالهم، ويستطيعون إصلاح أخطائهم.

كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أكد أن صالح جمعة لن يكون في حساباته، خلال الفترة المقبلة.