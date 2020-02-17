موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 18/2/2020

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موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، ستكون مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ليفربول وأتلتيكو مدريد على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

ليفربول، المركز الأول، الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك في رصيده 76 نقطة من 26 مباراة.

أتلتيكو مدريد، المركز الرابع، الدوري الإسباني، يمتلك في رصيده 40 نقطة من 24 مباراة.

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