اليويفا يُعلن رسمياً إصدار جائزة جديدة لأفضل لاعب في كل مباراة من مباريات دوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الإثنين عن إصدار جائزة فردية جديدة، وذلك قبل انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وأكد الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي أنه سوف يتم منح جائزة جديدة لأفضل لاعب في كل مباراة من مباريات دوري أبطال أوروبا انطلاقاً من يوم غداً الثلاثاء، وذلك بناءً على عدة عوامل أبرزها دوره في فوز فريقه إضافة إلى اللعب النظيف.

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وأشار اليويفا أيضاً إلى أن اللجنة الفنية المكونة من 9 أشخاص سوف يختارون بعد نهاية كل مباراة في دوري أبطال أوروبا أفضل لاعب، على أن يتم منحه مباشرة هذه الجائزة بعد نهاية اللقاء.

يُذكر أن مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا سوف تنطلق بداية من يوم غداً الثلاثاء، حيث تُصارع عدة أندية كبرى على اللقب هذه المرة مثل ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، إضافة إلى برشلونة الإسباني وأيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي.

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