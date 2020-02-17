فايلر يُعلن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في مباراة كأس السوبر المصري القادمة أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك.

وتُقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على هامش كأس السوبر المصري في مساء يوم الخميس القادم على محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي الحاضرة في مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي / رامي ربيعة / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمد هاني / محمود وحيد / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / حسام عاشور / محمد مجدي قفشة / أليو ديانج / جيرالدو / حسين الشحات / رمضان صبحي / جونيور أجايي / محمود عبد المنعم كهربا / رمضان صبحي / أحمد الشيخ / وليد سليمان.

خط الهجوم: أليو بادجي / مروان محسن.

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