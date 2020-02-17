كارتيرون يستدعي القوة الضاربة لقائمة الزمالك من أجل مواجهة الأهلي في السوبر

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام غريمه التقليدي الأهلي في إطار مسابقة كأس السوبر المصري.

ويمر أبناء القلعة البيضاء بحالة معنوية رائعة لا مثيل لها على الإطلاق في الأيام الماضية، بعدما تمكنوا من التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي إثر التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا في آخر موسمين على التوالي.

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وإليكم الآن قائمة الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمود عبد الرحيم جنش / محمد صبحي / محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي / عبد الله جمعة / محمود حمدي الونش / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / أحمد عيد / حازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / محمد حسن / مصطفى فتحي / يوسف أوباما / كريم بامبو / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد أوناجم / أشرف بنشرقي / إسلام جابر / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / مصطفى محمد / عمر السعيد.

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