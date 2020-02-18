رئيس لجنة السوبر المصري: قررنا تغيير فندق إقامة نادي الزمالك

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أعلن سهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات في مجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، أن بعثة نادي الزمالك قررت تغير فندق إقامتها في الإمارات، مشيرا إلى أن البعثة تعاني من تواجد أعداد كبيرة من الجماهير في الفندق ما أثر على خصوصيتهم.

وأوضح العريفي في تصريحات صجفية لقناة النهار، أن تواجد أعداد كبيرة من الجماهير في الفندق سبب الكثير من الإزعاج لأعضاء النادي وبالتالي قررنا الانتقال غلى فندق آخر، بعد موافقة إدارة نادي الزمالك عليه وبالتالي تم نقلهم على الفور حرصا على توفير الراحة للفريق.

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ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بفريق النادي الأهلي، الخميس المقبل، على أرض ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي، لتحديد بطل كأس السوبر المصري.