قنوات ومواعيد نقل مباريات أبطال أوروبا في دور الـ16

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تنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا في الدور الـ16 للبطولة، إلى جانب دوري أبطال آسيا، على أن يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بينما يأتي ليفربول ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو، الذي شهد تتويج الريدز ببطولة تشامبيونزليج الموسم الماضي.

ويرصد التقرير التالي مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

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دوري أبطال أوروبا: 10:00- بوروسيا دورتموند الألماني x باريس سان جيرمان الفرنسي، وتذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 12 EN، بينما تذاع مباراة أتليتكو مدريد الإسباني x ليفربول الإنجليزي على قناة beIN Sports HD 2 في الساعة 10:00 .

ويعرض دوري أبطال آسيا في الساعة 4:55 حيث تذاع مباراة العين الإماراتي x النصر السعودي على قناتي Alkass Seven HDو beIN Sports HD 4.

وتقدم مباراة السد القطري x سباهان اصفهان الإيراني الساعة 5:35 على قناتي beIN Sports HD 1و Alkass Six HD.

وتذاع مباراة التعاون السعودي x الدحيل القطري في الساعة 5:35، على قناتي beIN Sports HD 2و Alkass Three HD.