التشكيل المتوقع لفرقي ليفربول وأتليتكو مدريد في مباراة اليوم

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يواجه ليفربول الإنجليزي، اليوم، أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لمنافسات تشامبيونزليج، في طريقه إلى الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا.

وفي إطار الاستعدادات للمباراة اطمأن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على حالة لاعبه السنغالي ساديو ماني بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مساندة الريدز خلال مشواره بالدوري.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل أتليتكو مدريد، حراسة المرمى: يان أوبلاك، وخط الدفاع: سانتياجو أرياس، ميلينكوفيتش-سافيتش، جوزيه خيمينيز، رينان لودي، وخط الوسط: فيتولو، كوكي، توماس بارتي، ساؤول، وخط الهجوم: ألفارو موراتا، كوريرا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع، حراسة المرمى: أليسون بيكر، وخط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، وخط الوسط: فابينيو، جيجي فينالدوم، جوردان هندرسون، وخط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح، ساديو ماني.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي استضاف نهائي النسخة الماضية وشهد تتويج الريدز باللقب بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.