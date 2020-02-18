مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي السابق يكشف طريقة التغلب على ليفربول

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قال الإسباني رافاييل بينيتز مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي السابق والمدرب الحالي لداليان أربين الصيني، إن الفوز على ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، يحتاج إلى سرعة ومهارة في المناطق الواسعة في خط الهجوم.

وأضاف بينيتز، في تصريحات لصحيفة “ذا أتليتك” ، أن اللعب أمام ليفربول يحتاج سرعة لملاحقة نجوم الريدز، وعندما لعب فريق نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، لم يكن لدينا تلك السرعة، ومن أجل ذلك خططنا للعمل على القوة الدفاعية التي كنا نتمتع بها أمامهم، ولكن كان العائق الوحيد أمامنا هو أنه من المستحيل الحفاظ على الدفاع لمدة 90 دقيقة، لذلك اعتمدنا على الهجمات المرتدة وكان ذلك خطرا مستمرا على ليفربول.

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وتابع كان علينا الابتعاد عن ضغط ليفربول علينا والتركيز على السرعة والمهارة في المناطق الواسعة في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن ليفربول، يستعد لمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب منافسات دور الـ16 للبطولة، مساء اليوم، من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه الموسم الماضي.