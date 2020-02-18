“محاضرة ومران”.. استعدادات “الأهلي” لمباراة السوبر المصري

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يستعد فريق النادي الأهلي، لبدء مرانه من أجل مباراة السوبر المصري ضد الزمالك، المقررة الخميس المقبل، على أرض ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، على أن يبدأ الفريق المران بمحاضرة للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، مع اللاعبين من أجل مناقشة نقاط القوة والضعف والاستعدادات للمباراة، على أن يبدأ المران الفعلي في الرابعة بتوقيت مصر على أرض ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

جدير بالذكر أن فريق النادي الأهلي، وصل إلى أراضي الإمارات العربية، أمس، برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

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