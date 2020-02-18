خالد بيومي: أتحدى أن نجد لاعب قيمته الحقيقية أعلى من 5 ملايين جنيه باستثناء اثنين

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قال خالد بيومي المحلل الرياضي، إن أي لاعب في مصر لا يستحق أجر أعلى من 5 ملايين جنيه، موضحا أن عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، ورمضان صبحي يعتبرا الاستثنائين الوحيدين، موضحا أن الأرقام التي تدفع للاعبين غير حقيقية ولا تدل على قيمتهم ومستواهم.

وأضاف بيومي، في تصريحاته صحفية عبر فضائية أبو ظبي الرياضية، أن اللاعب عبد الله السعيد قيمته تساوي 40 مليون جنيه، هو لاعب رائع واسم كبير وأتحدى أن نجد لاعب آخر يستحق أكثر من 5 ملايين جنية لا في الأهلي أو الزمالك ولا أي ناد آخر، موضحا أن السماسرة يرفعوا أسعار اللاعبين ونستثني منهم رمضان صبحي أيضا فهو حالة منفردة ويستحق أكثر من 5 ملايين أيضا.

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وأوضح أن الأهلي تخلى عن عبد الله في وقت خطأ لأن إنتاج اللاعب قبل رحيله عن الأهلي كان 100%، وعندما يطلب 10 أو 15 مليون كان على الإدارة أن تعطيه لأن قيمته تستحق، على عكس كهربا الأهلي ضمه بمبلغ وقدره وهو لم يحرز بطولات مع الزمالك ولم يشارك كثيرًا.