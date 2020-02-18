التفاؤل يُسيطر على معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

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تُسيطر حالة من التفاؤل الكبيرة على معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مثله مثل مسؤولي النادي وأيضاً جماهير القلعة الحمراء في كل مكان، قبل يومين فقط من مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

ويمر المارد الأحمر بفترة استثنائية لا مثيل لها على الإطلاق منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم رفقة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأهلي لم يتعرض إلى الخسارة سوى في لقاء وحيد فقط لا غير وكان ذلك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد فريق النجم الساحلي التونسي.

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ويخوض الفريق الأهلاوي مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك بقوته الضاربة، حيث لا يُعاني الفريق من أي إصابات مؤثرة تماماً في الآونة الأخيرة، إضافة إلى جاهزية كل النجوم على مستوى جميع الخطوط مما يجعل المدير الفني رينيه فايلر في موقف أكثر من رائع من ناحية الخيارات الفنية لهذه القمة.

وإليكم الآن أبرز النقاط الإيجابية لدى فريق الأهلي قبل مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك:

قوة الخطوط الدفاعية، حيث يمتاز فريق الأهلي طيلة الأشهر بقوة خط دفاعه بعكس ما كان عليه الوضع في المواسم الماضية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن حارس مرماه محمد الشناوي يعيش واحدة من أفضل مراحله الفنية على الإطلاق.

قوة الخطوط الهجومية، حيث نجح فريق الشياطين الحمر في تسجيل 49 هدفاً على مستوى جميع المسابقات المحلية في الموسم الحالي بما فيها مباراة كأس السوبر المصري الخاصة بالموسم الماضي.

عودة رمضان صبحي من الإصابة، تُشكل هذه العودة بدون أدنى شك إحدى أهم النقاط الإيجابية لفريق الأهلي، نظراً لأن رمضان صبحي يُعد من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيلة المدير الفني رينيه فايلر.

قوة مقاعد البدلاء، حيث تحتوي قائمة الأهلي على عناصر بديلة بنفس جاهزية وقوة العناصر الأساسية من أجل ضمان المنافسة على جميع الألقاب الموسم الجاري.

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