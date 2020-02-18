تعليمات هامة من مجلس أبوظبي لجماهير الأهلي والزمالك قبل السوبر المصري

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حرص مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الثلاثاء على نشر تعليمات في غاية الأهمية لكافة جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قبل يومين فقط لا غير من مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بين الطرفين في مساء يوم الخميس القادم.

وقام مجلس أبوظبي الرياضي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووضح فيها قواعد السلوك التي يجب على الجماهير أن تتبعها قبل وخلال وحتى بعد المباراة، كما وضح أيضاً قائمة الممنوعات التي لا يجب على الجماهير اصطحابها معهم خلال مباراة كأس السوبر المصري.

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وإليكم الآن قواعد السلوك التي يجب على جماهير الأهلي والزمالك الالتزام بها في مباراة كأس السوبر المصري:

التعاون خلال التفتيش الأمني.

الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة.

إبراز التذكرة عند الطلب من موظف الأمن داخل أو خارج الملعب.

يتم فتح أبواب الملعب في تمام الساعة الخامسة مساءً.

التعاون مع موظفي الأمن في حالة طلب الانتقال إلى مقعد آخر لأسباب أمنية.

ممنوع التدخين نهائياً بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

عدم إشغال مخارج الطوارئ والسلالم وكافة الممرات في جميع أوقات المباراة.

عدم الدخول نهائياً لجميع الأماكن الممنوعة في ملعب محمد بن زايد.

والآن سوف نستعرض لكم قائمة الممنوعات التي لا يجب على جماهير الأهلي والزمالك اصطحابها في مباراة كأس السوبر المصري:

جميع المواد التي تُعرض للسلامة العامة إلى الخطر.

المظلات والعصا الخاصة بالهواتف من أجل صور السيلفي.

لفافات الورق إضافة إلى شاحن الهواتف.

السجائر الإلكترونية إضافة إلى سواري الأعلام التي يزيد طولها عن 50 سم.

المواد الإعلانية إضافة إلى جميع أنواع الكرات.

مستحضرات التجميل والعطور إضافة إلى الأطعمة والمشروبات.

عبوات المواد الكيميائية إضافة إلى المواد التي تتسبب في الحرائق.

الألعاب النارية والليزر إضافة إلى الحيوانات.

الأبواق سواء العادية أو التي تعمل بالغاز إضافة إلى الأسلحة.

الأكواب والزجاجات المعدنية أو الزجاجية إضافة إلى الأعلام والقمصان وحتى الشعارات التي تحمل عبارات عنصرية.

عدم استخدام الكاميرات إلا للاستخدام الشخصي فقط لا غير.

دخول أرضية الملعب أو المنطقة المحيطة به لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى الوقوف على المقاعد أو في الممرات بين المدرجات.

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