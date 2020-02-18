شوبير: تكاليف علاج مؤمن زكريا تتخطى حاجز ال3 مليون جنيه

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كشف الكابتن أحمد شوبير الإعلامي المعروف عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص التكاليف الخاصة بعلاج اللاعب مؤمن زكريا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن أيمن شوقي لاعب النادي الأهلي سابقاً والمتواجد حالياً بصحبة مؤمن زكريا قد أخطره بالقيمة الباهظة الخاصة بتكاليف علاج الأخير من مرضه على مستوى الأعصاب.

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وأشار أيضاً إلى أن تكاليف علاج اللاعب تتخطى حاجز ال3 مليون جنيه مصري، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع الفحوصات التي أجراها مؤمن زكريا اليوم كانت نتيجتها جيدة، على أن يعود الأخير إلى مصر يوم غداً الأربعاء.

وشدد أحمد شوبير في حديثه على أن مؤمن زكريا كان حريصاً على توجيه الشكر لكل ما سانده في هذه المحنة، وفي مقدمتهم النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي صرف مبلغ 600 ألف جنيه من خزينة النادي حتى الآن للمساهمة في العلاج.

وأضاف أيضاً أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني قد ساهم أيضاً من الناحية المادية في تكاليف العلاج.

وفي ختام تصريحاته، أكد أحمد شوبير أن مؤمن زكريا سوف يتم علاجه في إحدى المراكز المتخصصة، مشيراً إلى أن اللاعب يُعاني من التهاب على مستوى الأعصاب وليس مجرد مرض عادي.

يُذكر أن مؤمن زكريا قد ابتعد عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب عدم قدرته على ممارسة كرة القدم، مما جعله يخرج من حسابات جميع الأندية سواء داخل مصر أو حتى خارجها إلا أن النادي الأهلي لم يتخلى عنه.

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