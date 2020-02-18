الزمالك يُطالب اتحاد الكرة مجدداً بتأجيل مباراة الدوري مع الأهلي بسبب ضغط المباريات

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حرص مجلس إدارة نادي الزمالك من جديد على مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة تأجيل مباراة القمة مع الغريم التقليدي فريق الأهلي، والمقرر إقامتها في يوم 24 فبراير المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ونجل رئيس النادي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة “الزمالك”، أن الاتحاد المصري يجب عليه أن يُراعي ظروف نادي الزمالك ويقوم بتأجيل هذه المباراة القادمة مع الأهلي.

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وأشار أيضاً إلى أن فريق الزمالك خاض قبل أيام قليلة من الآن مباراة كأس السوبر الإفريقي مع فريق الترجي الرياضي التونسي على أرض دولة قطر، ثم سافر مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وشدد أحمد مرتضى في حديثه على أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لا يشعر بالقلق تماماً من ملف تأجيل مباراة القمة، نظراً لأن اتحاد الكرة سوف يدرس الملف بعناية مرة أخرى ويتخذ القرار المناسب لمصلحة الكرة المصرية بشكل عام.

وأضاف أيضاً أن الفارق الزمني بين مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات وبين مباراة القمة في مسابقة الدوري العام هو 4 أيام فقط لا غير، وبالتالي من المنطقي أن تُقام المباراة الثانية في نفس موعدها في ظل حالة الإرهاق التي سيكون عليها فريق الزمالك.

وفي ختام تصريحاته، أكد أحمد مرتضى أن نادي الزمالك لا يسعى تماماً إلى تحدي الاتحاد المصري لكرة القدم مثلما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن اتحاد الكرة سبق وأن قام بتأجيل أكثر من مباراة منذ انطلاقة الموسم الحالي لمختلف الأندية لأسباب مختلفة.

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