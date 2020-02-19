كلوب يوضح أسباب استبدال ماني.. ويوجه رسالة لجماهير أتليتكو مدريد

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قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، إن خسارة فريقه من أتليتكو مدريد الإسباني في مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا، لم تنته بعد، موضحا أنهم منتظرين مباراة الإياب في الدور الـ16.

جاء ذلك بعدما أحرز أتليتكو مدريد، هدفا نظيفا سجله اللاعب ساؤول نجويز، خلال الشوط الأول من مباراة أمس.

وأضاف كلوب، في تصريحات صحفية، أنه كان متوقع تلك الأجواء الحماسية، موضحا أن الفريق المنافس أحرز الهدف في الشوط الأول وفي الشوط الثاني لم يستطع تجاوزنا، موضحا أن دفاعهم كان في منطقة الجزاء ولكن لا يزال أمامنا فرصة متاحة.

وأوضح أنه استبدل السنغالي ساديو ماني، مع بدء الشوط الثاني لأن ماني كان مستهدفا وأرادوا أن يحصل على كارت أصفر مرة ثانية، مضيفا بشأن إصابة جوردان هندرسون في المباراة، أن اللاعب شعر بآلام في عضلة الفخذ الخلفية، ولكن لم نتمكن من اكتشاف حقيقة الإصابة حتى الآن.

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وتابع مرحبا بجماهير أتليتكو مدريد: “أهلًا بكم في الأنفيلد”، مضيفا: “لم ينته الأمر بعد.. جماهيرنا ستكون بانتظارنا هناك”.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب “أنفيلد” في 11 مارس المقبل.