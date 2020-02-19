مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك.. ويوجه رسالة لعبدالله جمعة

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ناشد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي فريق الزمالك، بضرورة نبذ التعصب والعنف مشددا على احترام الآخر والمنافس بشدة، جاءت تلك التحذيرات قبل مباراة المواجهة مع فريق النادي الأهلي في كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتابع منصور، في تصريحات صحفية، قائلا:” بقول للاعيبة لو ربنا أكرمكم وفوزتوا هناك بلاش شغل كيد النساء”، مضيفا: “اللي عمله عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني بعد الفوز على الترجي مش هيعدي”.

وأضاف: “أنا عايز نفوز على الأهلي في الملعب.. خرجوا كل طاقتكم في الملعب عشان الفوز مش الشتيمة.. ونتمنى مشاهدة مباراة تليق بمصر مش بس بالأهلي والزمالك.. الفريقين هيقفوا على منصة التتويج عشان يستلموا الميداليات الذهبية والفضية.. والأهلي أخواتنا ومعندناش مشكلة معاهم”.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأبيض الفائز بلقب كأس مصر مع فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري، غدا الخميس، على أراضي ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان اللاعب عبد الله الظهير الأيسر لفريق الزمالك، سجل فيديو بعد تتويج فريقه بالسوبر الإفريقي، معلقا على حساب الترجي التونسي: “اضرب يا بدري”.

جاء ذلك بعد فوز الزمالك، الجمعة الماضية، على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “الغرافة” بقطر.