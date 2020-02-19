فايلر يوضح استعداداته لمباراة “السوبر المصري”.. وموقف رمضان من المشاركة

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قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن مباراة كأس السوبر المصري ستكون مختلفة عن مواجهات الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، موضحا أنه له حسابات أخرى تماما واستعدادات الفريق ستكون مختلفة.

وأضاف فايلر، في تصريحات صحفية، أن اللاعب رمضان صبحي لن يستطيع خوض مباراة كأس السوبر أمام فريق الزمالك، موضحا أنه أعد تشكيلا سيضم أفضل 11 لاعبا في التشكيل الأساسي وأفض 7 بدلاء من أجل اللقاء النهائي.

وتابع أنه يحترم الفرنسي مدرب الفريق الأبيض باتريس كارتيرون، ولكنه يتعامل مع فريق كامل وليس مدرب فقط أو لاعبين فقط وعليه الاستعداد جيدا لذلك.

وأوضح أن “أفشة” جاهز لمواجهة الزمالك، أما رمضان صبحي فشارك معنا في بعض التدريبات ولكنه ليس جاهزًا بشكل كامل للسوبر ولذلك لن يكون متواجدًا معنا، متابعا أنه متحمل المسؤولية الكاملة عن الاختيار وفقا لآليات المباراة فنيا.

وبخصوص التدوير قال إن يرى ذلك مناسبا أكثر بسبب المباريات الكثيرة، وأحيانًا يكون لديه رؤيةي بشأن جاهزية وأسلوب لاعب عن آخر، ولذلك لدي قائمة من 24 لاعب وهم الأفضل.

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ومن المقرر أن يواجه فريق النادي الأهلي، فريق الزمالك، غدًا الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية، لتحديد بطل كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.