“صنداونز” يكشف عن حالة إصابة أوناينجو

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أعلن صنداونز الجنوب إفريقي، إن حارس مرماه الأوغندي دينيس أوناينجو، أصيب بشد في أوتار الركبة وبعد الفحص الطبي للاعب فلن يمنع من المشاركة بسبب ضعف الإصابة.

وأضاف صنداونز، في تصريحات لصحيفة kickoff، أن الفريق الطبي أكد جاهزيته للعب بشرط عدم تفاقم الإصابة حتى لا نفقده في باقي المباريات لدوري الأبطال، مؤكدا على استكمال اللاعب للنهائيات.

وكان اللاعب الأوغندي أصيب في ركبته خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة أمام شيبا يونايتد في دوري جنوب إفريقيا، ما تسبب في اخراجه من الملعب لعدم قدرته على استكمال المباراة، وحل كيندي موين بدلا عنه.

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وسوف يلتقي صنداونز، مساء اليوم، في مواجهة مع بلومفونتين سلتيك ضمن منافسات الدوري المحلي، ومن المقرر أن يواجه صنداونز الأهلي في 29 فبراير الجاري لخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.