كارتيرون: أخوض مباراة السوبر من أجل الفوز لفريقي لا لرد الاعتبار

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن مباراة غدا أمام الأهلي أصعب من قمة الدوري، معربا عن سعادته بخوض مباراة السوبر.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات صحفية، أن المباراة غدا لا علاقة لها برد اعتبار الزمالك من الأهلي ولكن يرغب في الفوز من أجل فريقه، مؤكدا على أن ذلك الأسبوع كان صعبا وشاقا على الفريق ككل بعد عودتهم من مباراة حاسمة أمام الترجي التونسي، والآن يستعدوا لمواجهة خصم صعب مثل الأهلي، ولكنهم في انتظار المباراة بفارغ الصبر.

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وتابع أن مباراة الترجي أرهقت الفريق بشكل كبير بدنيا وذهنيا إلى جانب السفر من قطر إلى القاهرة وحاليا من القاهرة إلى الإمارات بينما سافر الأهلي من القاهرة إلى الإمارات فقط، وكان لديهم فرصة كبيرة للتجهيز.

وأوضح أن الفريق الأبيص نجح في حسم مباراة السوبر الإفريقي لصالحه، مشيرا إلى أنه سعيد جدا بتدريب فرق كبيرة في إفريقيا بينهما الأهلي والرجاء ومازيمبي وحاليا مع الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا، غدا الخميس، في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.