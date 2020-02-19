مصطفى فتحي: جاهزون للمباراة والجميع في حالة تركيز شديدة

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قال مصطفى فتحي قائد نادي الزمالك، إن الفريق جاهز فنيا وبدنيا لمباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامته في أبو ظبي، موضحا أن الفريق يمر بفترة صعبة في ظل خوضه عدة مباريات هامة خلال فترة زمنية بسيطة.

وأوضح فتحي، في تصريحات صحفية، أن الجميع في حالة تركيز كبيرة من أجل مواجهة الأهلي، معربا عن أمله في إحراز الفوز، مضيفا أنها المباراة الثالثة له على أرض الإمارات، مشيدا بالتنظيم الرائع للمباراة.

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك، غدا الخميس، فريق النادي الأهلي على أراضي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية، لتحديد الفائز بكأس السوبر المصري.