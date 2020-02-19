فيديو من أرض ملعب محمد بن زايد.. فايلر يجهز لاعبي الأهلي لمباراة السوبر الحاسمة

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يستعد فريق النادي الأهلي، لمواجهة نادي الزمالك، غدا في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات العربية، في مباراة النهائية للسوبر المصري.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي على أرض الملعب اليوم، بعدما تدرب أمس في نادي الوحدة الإماراتي، جاء ذلك بعد إصدار المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، توجيهاته للاعبين بتفقد أرض الملعب للتعرف على أرضيته وأبعاده عن قرب قبل مران الفريق الجماعي مساء اليوم، كما حرض فايلر على إعداد فيديو شامل لعدد من مباريات الزمالك لعرضها على اللاعبين مساء اليوم في فندق الإقامة، إلى جانب إلقاء محاضرة بشأن نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

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