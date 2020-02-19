مدرب صنداونز: سنكون أسعد إذا شاركنا في كأس الكونفدرالية مثل الأهلي والزمالك

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اقترح بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب إفريقي، انضمام فريقه لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة، مشيرًا إلى أن فريقه قادرا على المشاركة في البطول الثانية في إفريفيا إلى جانب كبرى الأندية.

وأوضح موسيماني، في تصريحات لصحيفة سيتزين الجنوب إفريقية، أن فريقه يمكنه اللعب في الكونفدرالية مثل الأهلي في 2014 والزمالك في الموسم الماضي، وكذلك مازيمبي، مضيفا أن تلك الأندية توجت باللقب واحتفلت بالتقاط الصور التذكارية وأنه سيكون سعيدا جدا بذلك التتويج في المستقبل.

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وكان مدرب صنداونز، ادلى بتصريحاته على خلفية تصدره بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري جنوب إفريقيا، بفارق 6 نقاط خلف كايزر تشيفز المتصدر.