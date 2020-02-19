ممدوح عباس يبرئ نفسه: “مرتضى منصور فاشل ماليا.. ويروح لأكاذيب”

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قال ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، يروج لإشاعات وأكاذيب، موضحا أنه روّج لاستيلاء عباس على 8 ملايين جنيه في الاتحاد المصري لكرة القدم والمرسلة من الاتحاد الإفريقي، جاء ذلك بعد توقف النادي عن سداد مرتبات العاملين ومستحقات اللاعبين.

وأكد عباس، في بيان عنه، أنه لم يحجز على أرصدة النادي وليس له علاقة بذلك الحجز، قائلا: “كفاية كذب وافتراء.. لحد امتى هتتوقف عن خلط الحق بالباطل”، زاعما أن منصور دائم التهرب من سداد المستحقات المالية وهو ما يشوه صورة النادي كما أنه حمل النادي نحو نصف مليار جنيه مديونيات، ويبرر فشله في الإدارة المالية بإدعاءات كاذبة.

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وكان الكابتن محمد فضل عضو اتحاد كرة القدم أكد في تصريحات إعلامية، أن ذلك المبلغ المستحق للاتحاد تم الحجز عليه بسبب مديونيات النادي، مشيرا إلى أن المدير المالي للنادي وقع على خصم مستحقات الاتحاد من المبالغ التي تورد إلى النادي.