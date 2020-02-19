موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري الخميس 20/2/2020

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موعد مباراة الأهلي والزمالك، يستعد فريق الأهلي حامل لقب النسخة الماضية لملاقاة غريمه التقليدي فريق الزمالك وصيف النسخة الماضية في مساء يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر المصري 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو الكرة المصرية، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والزمالك، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والزمالك، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والزمالك قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك، يستعد فريق الأهلي حامل لقب النسخة الماضية لملاقاة وصيف النسخة الماضية وهو غريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر المصري 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والزمالك، ستكون مباراة الأهلي والزمالك منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سوف يكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 45 نقطة من 15 مباراة.

الزمالك، المركز الثالث، يمتلك في رصيده 31 نقطة من 15 مباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 0/1 النجم الساحلي التونسي، دوري أبطال إفريقيا.

الهلال السوداني 1/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز 2/1 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/3 طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/3 المصري البورسعيدي، الدوري المصري الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

وادي دجلة 1/1 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

بريميرو دي أغوستو الأنجولي 0/0 الزمالك، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 0/2 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 2/1 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الترجي الرياضي التونسي 3/1 الزمالك، كأس السوبر الإفريقي.

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