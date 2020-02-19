فايلر يستقر على 5 عناصر أساسية في تشكيلة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد استقر على أسماء 5 عناصر سوف يدفع بها في التشكيلة الأساسية لفريقه في المباراة المنتظرة القادمة أمام غريمه التقليدي الزمالك في إطار مسابقة كأس السوبر المصري.

وأكد المصدر أن ملامح التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي لا يستطيع أي أحد التكهن بها على الإطلاق، نظراً إلى اعتماد المدير الفني رينيه فايلر منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن على سياسة التدوير بين جميع اللاعبين.

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وأشار أيضاً إلى أن سياسة التدوير لا تنطبق على 5 أسماء على وجه التحديد في ظل كونها من الركائز الأساسية في تشكيلة المارد الأحمر، حيث تتمثل هذه الأسماء في كلاً من:

حارس المرمى محمد الشناوي / الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

ثنائي خط الوسط الدفاعي أليو ديانج إضافة إلى عمرو السولية.

المهاجم مروان محسن.

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