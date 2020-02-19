لوائح الكاف قد تحرم الأهلي من مواجهة صن داونز على ملعب القاهرة بسبب الزمالك

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن لوائح وقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد تحرم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من خوض مباراته المنتظرة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب القاهرة الدولي بسبب مباراة الزمالك والترجي الرياضي التونسي.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل للاتحاد الإفريقي خطاباً من أجل نقل مباراته مع الترجي الرياضي إلى ملعب القاهرة الدولي، وهو نفس الأمر الذي فعله مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص مباراته مع صن داونز.

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وأشار أيضاً إلى أن الكاف سبق وأن حدد مواعيد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث تُقام مباراة الزمالك والترجي في يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، فيما تُقام مباراة الأهلي وصن داونز في يوم السبت الذي يليه مباشرة.

وشدد المصدر على أن ذلك يعني بالتالي استحالة إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب القاهرة الدولي مثلها مثل مباراة الزمالك والترجي، نظراً لأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص على ضرورة إجراء الفريق الضيف حصته التدريبية الأخيرة قبل أي مواجهة قارية على نفس أرضية الملعب الذي سوف يخوض عليه المباراة وفي نفس التوقيت.

وأضاف أيضاً أن توقيت الحصة التدريبية الأخيرة لفريق صن داونز في يوم الجمعة سوف يكون في نفس موعد مباراة الزمالك والترجي، لذا ستكون هناك استحالة من أجل مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب القاهرة الدولي مع احتمالية إقامة اللقاء في ملعب السلام.

ومن المرجح أن تكون حالة استثنائية بالنسبة إلى الاتحاد الإفريقي في حالة أصر مجلس إدارة القلعة الحمراء على إقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي.

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