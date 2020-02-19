التاريخ يُرجح كفة الأهلي في آخر مرة واجه فيها الزمالك مرتين في أسبوع واحد

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يبدو أن التاريخ يقف في صف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل واضح، قبل يوم واحد فقط من مباراة القمة المنتظرة التي سوف تجمعه مع غريمه التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة كأس السوبر المصري.

ولن تكون هذه المواجهة هي الوحيدة فقط بين قطبي الكرة المصرية في الوقت الحالي، حيث من المقرر أن يلتقي الطرفان من جديد في مساء يوم الإثنين القادم مباشرة وذلك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويُعيد ذلك السيناريو أذهان الجماهير المصرية إلى عام 2008 وتحديداً آخر مرة التقى فيها الأهلي والزمالك سوياً في مناسبتين في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير، علماً بأن التفوق حينها كان لمصلحة المارد الأحمر في المباراتين توالياً، مما يُزيد من حالة التفاؤل التي سيطرت على أبناء القلعة الحمراء طيلة الأيام الماضية.

وكانت المواجهة الأولى بينهما على ملعب القاهرة الدولي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وفيها فاز الفريق الأهلاوي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما كانت المواجهة الثانية التي تلتها مباشرة في نفس الأسبوع في إطار مسابقة كأس السوبر المصري على ملعب القاهرة الدولي أيضاً، وفيها فاز الأهلي من جديد ولكن هذه المرة بهدفين مقابل لا شيء.

وبكل تأكيد لا يرغب عشاق نادي الزمالك في تذكر هذه المباريات المؤسفة والنتائج المخيبة التي عاشها في تلك الفترة، وخاصة في ظل الحالة المعنوية المثالية والرائعة التي يمر بها فريق الزمالك في الوقت الحالي، بعدما تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي منذ أيام قليلة ماضية عقب التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا في آخر عامين.

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