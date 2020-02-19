الأهلي يختتم تحضيراته استعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في مساء اليوم الأربعاء تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، وذلك استعداداً من أجل مواجهة غريمه التقليدي فريق الزمالك مساء يوم غداً الخميس في إطار مسابقة كأس السوبر المصري.

وشهد المران الجماعي الأخير للمارد الأحمر قبل مباراة الزمالك خوض حراس المرمى تدريبات في غاية القوة سواء من الناحية البدنية أو حتى من الناحية الفنية، فيما أجرى بقية اللاعبين تقسيمة على نصف أرضية الملعب ولكن عن طريق كرة اليد وليس كرة القدم.

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وأعطى المدير الفني رينيه فايلر التعليمات الأخيرة للاعبي الفريق الأهلاوي قبل لقاء الغد أمام الزمالك، علماً بأن فايلر طالب الجميع بضرورة التتويج بلقب كأس السوبر المصري من أجل إهدائه إلى جماهير القلعة الحمراء الغفيرة.

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