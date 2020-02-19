مصادر الكاف تؤكد عدم وجود أزمة في إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب القاهرة

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حسم مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كل الجدل القائم بقوة في الساعات القليلة الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص استحالة إقامة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي على ملعب القاهرة الدولي بسبب إقامة مباراة الزمالك والترجي التونسي على نفس الملعب قبلها بيوم واحد فقط.

وأكد المصدر أن إقامة مباراة الزمالك والترجي قبل لقاء الأهلي وصن داونز بيوم واحد فقط لن تمنع من إقامة اللقاء الثاني على ملعب القاهرة الدولي، نظراً لأن المران الأخير للفريق الضيف من الممكن أن يُقام على أي ملعب فرعي آخر تابع لملعب القاهرة الدولي.

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وأشار أيضاً إلى أن النادي الأهلي يستطيع أن يقترح على ضيفه صن داونز أن يُجري مرانه الأخير في صباح اليوم الذي يسبق المباراة وليس في المساء، حتى يتفادى وجود أي عقبات تماماً أمامه من أجل مواجهة صن داونز على ملعب القاهرة.

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