محسن صالح يُهاجم الزمالك بسبب رغبته في تأجيل قمة الدوري العام

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حرص الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على مهاجمة نادي الزمالك بشكل عام ومجلس إدارته بشكل خاص، بسبب إصراره طيلة الأيام الماضية على تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى.

وأكد الكابتن محسن صالح خلال تصريحات له اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة “أبوظبي الرياضية” أن الجميع كان يتهم النادي الأهلي في الموسم الماضي بالتحكم في جدول مباريات مسابقة الدوري العام عن طريق تأجيل أي مباراة يرغب في تأجيلها.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ملتزم تماماً منذ بداية الموسم الحالي بالجداول التي يُعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى وإن كان ضغط المباريات هائلاً على اللاعبين طيلة الأشهر الماضية.

وشدد محسن صالح في حديثه على أن الاتحاد المصري سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن مباراة قمة الدوري في موعدها هذه المرة دون تواجد أي احتمالية لتأجيلها مهما كانت الظروف، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي طلب تماماً من أجل تأجيل المباراة.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أنه لا يوجد فريق في العالم يستطيع أن يتحمل كل هذه الضغوط الهائلة لكثرة المباريات مثلما يحدث مع الأهلي والزمالك، إلا أن اللوائح والقوانين يجب أن تسري على الكل بدون استثناء على الإطلاق.

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