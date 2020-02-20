التشكيل المتوقع للنادي الأهلي خلال “السوبر المصري”

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ينتظر جماهير النادي الأهلي والنادي الزمالك اللقاء بين الفريقين، اليوم، على أراضي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، للمنافسة على بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق نادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، بطريقة (4-2-3-1) على أن حارس المرمى محمد الشناوي، وعلى خط الدفاع علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني، وخط الوسط الدفاعي أليو ديانج وعمرو السولية، وخط الوسط الهجومي جيرالدو ومحمد مجدي “أفشة” وحسين الشحات، وخط الهجوم جونيور أجايي.

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جدير بالذكر أن الأهلي حاز على لقب السوبر المصري في الدورة الأخيرة بعد فوزه على الزمالك بـ3 أهداف مقابل هدفين، وأقيمت المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.