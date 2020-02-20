مرتضى منصور يؤكد تأجيل مباراة الدوري الممتاز: “حفاظا على أبنائنا في الأهلي والزمالك”

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن قرار عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المقررة في 24 فبراير الجاري، موضحا أن القرار جاء لمصلحة الفريقين، بسبب انشغال الفريقين بلقاءات هامة، حيث أنه من المقرر أن يلتقي الأهلي صنداونز، والزمالك ينتظر الترجي الذي يسعى للثربعد هزيمته في كأس السوبر الإفريقي أمام البطل الأبيض.

وأضاف منصور، في تصريحات صحفية لقناة أبوظبي الرياضية، أن محمد فضل عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، يقول إن مباراة الدوري سوف تقام في موعدها وأنا أود أن أخبره أن المباراة لن تقام، قائلا إن محمد فضل لا يدرك حجم صعوبة موقف الأهلي والزمالك.. وقرار التأجيل من أجل الحفاظ على أبنائنا من لاعبي الأهلي والزمالك ولا يجب أن تأخذ الأمور بالعناد.

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جدير بالذكر أن أعضاء لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، لا يزالوا يؤكدوا إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري الممتاز.