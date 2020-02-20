مرتضى منصور: من يتجاوز في حق “الأهلي” سيواجه حسابا عسيرا

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حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أي شخص يتجاوز في حق النادي الأهلي، مؤكدا أنه سوف ينال عقابا عسيرا حتى لو كان منتميا لنادي الزمالك، مضيفا أنه يرفض التنمر بين الجماهير قائلا: “خفة الدم بتعمل فتنة في الآخر”.

وأضاف منصور، في تصريحات صحفية لقناة “أبوظبي الرياضية”، أن اللاعبين خارج المستطيل الأخضر كلهم أصدقاء، مطالبا الجماهير بعدم الشعور بالتوتر والتعصب والتعامل مع اللقاء على أنه مباراة وستمر، مضيفا أن اللاعبين المسيئين للأهلي سيعاقبوا وسيتلقوا حسابا عسيرا، موضحا أن مصر دولة مستهدفة ومن فشلوا في صناعة الفتنة الطائفية يوقعوا بين جماهير الأهلي والزمالك.

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