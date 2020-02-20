وزير الرياضة: حريصون على التعامل مع حقوق محمد صلاح كنجم عالمي

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قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الإدارة المصرية تمنح محمد صلاح كل الاحترام والتقدير اللازم كنجم عالمي مثلما تتعامل الأرنجنتين مع ليونيل ميسي والبرازيل مع بيليه.

وأضاف صبحي، في تصريحات صحفية لقناة TEN، أن الإدارة المصرية تحترم حقوق محمد صلاح اقتصاديا.. كما أننا نتواصل دائما مع وكيله من أجل تجنب أي تضارب بين الرعاة.

وبشأن مشاركة صلاح في أوليمبياد طوطيو 2020 ضمن فريق المنتخب المصري، أكد صبحي أنه يعتقد أن لا تعارض مع صلاح في ذلك ولكن حتى الآن لم نحص على أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بخصوص ذلك الشأن.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح قد واجه عدد من المشكلات خلال فترة الاستعداد لكأس العالم 2018 بسبب خرق بعض الحقوق الاقتصادية له والإعلانية، ما تسبب في أزمة أثناء إقامته في معسكر المنتخب.