4 قنوات فضائية و9 معلقين..دليل متابعة مباراة السوبر المصري

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يلتقي قطبي الكرة المصرية، اليوم، الناديين الأهلي والزمالك، أمام الملايين من الجماهير من عشاق الساحرة المستديرة، خلال مبارارة السوبر المصري في دورة 2018/2019، على أراضي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على 4 قنوات وهم أون سبورت وتايم سبورت وأبو ظبي الرياضة الأولى والثانية والثالثة.

ومن المقرر أن يتولى التعليق على المباراة مدحت شلبي وبلال علام، بينما يتولى أيمن الكاشف ومحمد الكواليني التعليق عبر شاشة تايم سبورت، بينما يتولى التعليق إذاعيا طارق الأدور /ن خلال إذاعة الشباب والرياضة،بينما يعلق على قناة أون سبورت مؤمن حسن.

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ويشارك الأهلي حامل لقب الدوري، أمام الزمالك بطل السوبر الإفريقي من أجل الحصول على كأس مصر.