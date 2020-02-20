رئيس نادي الزمالك ينتقد “قناة إماراتية”: الأهلي أعظم نادي والزمالك عظيم

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أت النادي الأهلي له قيمة عظيمة وكذلك الزمالك، مشددا على ضرورة نبذ العنف والتعصب في جماهير الناديين الكبيرين، قبل إقامة مباراة القمة التي تجمعهما في أبوظبي اليوم، خلال مباراة كأس السوبر المصري.

وقال منصور، في تصريحات لقناة “أبوظبي الرياضية”: “بصراحة.. الأهلي أعظم نادي ولكن الزمالك نادي عظيم كمان”، منتقدا قناة إماراتية بثت لقطات من أفلام مصرية تخص الأهلي والزمالك، موضحا أنه تم عرض مشهد لعبلة كامل به سخرية من الزمالك ومشاهد أخرى، وهذا أمر لا يليق”.

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وأضاف ما قدم على الشاشة به إهانة لنادي الزمالك وهو خلاف ما يقدمه يعقوب السعدي من طاقة لاحب الكبيرة لمصر لدرجة كادت تبكيني، فالأهلي يمتلك لاعبين مميزين، ولديه مدرب جيد، والزمالك أيضاً كذلك لديه مدرب محترم قوي ونجح في الحصول على بطولة منذ أيام.. وبطولات الزمالك في السنوات الأخيرة متوازية مع الأهلي، فمن 2014 إلى الآن حققنا 10 بطولات والأهلي فاز بـ11 أغليهم في عهد محمود طاهر.