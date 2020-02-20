التشكيل المتوقع لنادي الزمالك خلال مباراة السوبر المصري

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ينتظر جماهير النادي الأهلي والنادي الزمالك اللقاء بين الفريقين، اليوم، على أراضي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، للمنافسة على بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المتوقع أن يلتقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، غريمه النادي الأهلي بنفس التشكيل الذي واجه به الترجي التونسي والنتصر عليه في مباراة السوبر الإفريقي وهو تشكيل (4-2-3-1)، على أن يكون حارس المرمى محمد أبو جبل، وفي خط الدفاع الرباعي محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام، بينما ثنائي وسط ملعب دفاعي هم طارق حامد وفرجاني ساسي، وثلاثي خط الوسط الهجومي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو”، وخط الهجوم مصطفى محمد.

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جدير بالذكر أن الأهلي حاز على لقب السوبر المصري في الدورة الأخيرة بعد فوزه على الزمالك بـ3 أهداف مقابل هدفين، وأقيمت المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.